El polémico hospital de Ituzaingó y el SAME

La gobernadora María Eugenia Vidal dejó en claro desde que asumió el gobierno, en 2015, que había cinco hospitales que inaugurados por los gobiernos nacionales y provinciales anteriores, pero "no funcionaban". No obstante, por lo pronto ya hay dos abiertos: el de Cañuelas y el de Esteban Echeverría.

Vidal detalló que en aquellos casos "se van abriendo por servicio, la apertura es gradual", y también adelantó, no hace mucho tiempo atrás, que estaban "trabajando para ver si el próximo puede ser el hospital del bicentenario de Ituzaingó".

Mientras la gobernadora aclaraba estas cuestiones, el gobierno a través del PAMI, en el inicio de la gestión Macri, dio un paso en falso al difundir un posible plan de acción respecto del hospital del oeste que finalmente no se concretó, mientras su conducción era reemplazada por la actual, que encabeza Sergio Cassinotti.

Pero siempre Vidal se encargó de resaltar que "la política no puede ser abrir hospitales. Es más importante poner la prioridad en los centros de salud. La alta complejidad está resuelta. Tenemos que resolver que la gente pueda atenderse durante el día. Son cosas más básicas pero que impactan mucho".

Por ello, uno de los puntos de discusión es la jurisdicción del hospital una vez que esté terminado. En la idea original lo iba a construir el PAMI y administrar la provincia.

El edificio de más de 17 mil metros cuadrados, seis quirófanos, lugar para 120 camas de internación general, 8 de terapia intensiva y 12 para terapia intermedia fue tomado por el PAMI a principios de este año y llamó a una nueva licitación.

El nuevo contrato, recientemente rubricado, entre el PAMI y la Municipalidad de Ituzaingó, obliga al intendente Alberto Descalzo, o al que gane en octubre, a montar un hospital en 6000 metros cuadrados que se entregarán en posesión.

De esta forma se delimita el rol del PAMI, que en algún momento se pensaba que debía construir y luego se le devolvía la inversión en "atención de cápitas".

El subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, confirmó que desde la provincia se aportaran "más recursos por la Coparticipación" y que además el municipio firmaría el convenio para la implementación del SAME. Así, el hospital municipal tendrá "unas 30 camas", tanto para maternidad, como internación y terapia intensiva.

Esto supone una mejora automática en la coparticipación municipal por servicios de Salud, un rubro importante para la conformación del cociente de reparto de fondos en provincia. Pero primero la inversión tendrá que hacerla el municipio y el PAMI se reserva la mayor parte del edificio para sí.

El cálculo del intendente es que en 45 días estará abierta la guardia y los consultorios de atención externa, además de 30 camas de internación, con terapia intensiva. En una segunda se avanzará con el resto de la obra. "Poco a poco vamos a tener el hospital que todos deseamos", dijo Alberto Descalzo.

También se dio por cerrado el tema SAME Provincia. La discusión que incomodó al gobierno municipal que respaldaba al sistema de "Salud Protegida", pero al parecer finalmente se admitió que se trata de un "servicio médico a domicilio" y no un "sistema de emergencias" como es el SAME provincia.

El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Gastón Di Castelnuovo, expresó la "alegría por la llegada del SAME. Que es un servicio de excelencia y ya es una realidad para 13 millones de bonaerenses", y añadió: "No quiero dejar de mencionar a los más de 12.500 vecinos que nos acompañaron en esta lucha por mejorar la salud del distrito".

También se sumó a las declaraciones el senador provincial de Juntos por el Cambio Walter Lanaro, que dijo "somos muchos los vecinos que crecimos escuchando las promesas de Descalzo sobre cloacas y el hospital, y hoy se hicieron realidad gracias a las gestiones de María Eugenia Vidal".

Para finalizar el legislador oficialista consideró que "tuvimos que transformar el elefante blanco que nos dejó el kirchnerismo en este gran paso que es la apertura de la guardia".