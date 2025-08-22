Provincia

El Teléfono de la Vida amplía los días de atención a personas en crisis

Un grupo de voluntarios brinda de martes a domingos, de 22 a 6, la escucha y la contención a quienes atraviesan situaciones de soledad, tristeza, depresión o rechazo.

El Teléfono de la Vida, un voluntariado de la diócesis de Lomas de Zamora, cuyo fin es "la ayuda espiritual de personas en situación de crisis, que necesitan ser escuchadas y contenidas", anunció que amplió su horario de atención, por lo que funcionará de martes a domingo.

El servicio, que está destinado a quienes atraviesan soledad, tristeza, depresión, rechazo o falta de escucha, atiende en los días mencionados de 22 a 6, en el número 4245-3333. También hay un celular disponible para quien lo requiera, 11-3461-5921, las 24 horas del día.

Víctor Hugo Rodríguez, miembro del equipo coordinador, reconoció que "necesitamos más de una vez que alguien nos escuche". Por un lado, "hay gente que en momentos difíciles necesita que se la escuche" y, por otro lado, "que una persona esté atenta, con el corazón abierto, y presente a Cristo, sobre todo para poder compartirlo".

Susana López, otra de las coordinadoras, invitó a "ser transmisores de este servicio que ofrece la diócesis" y convocó a quienes se sientan con capacidad para brindar esa ayuda a sumarse al voluntariado. Los interesados pueden comunicarse con ella al 11-3328-3870.

Cabe recordar que "El Teléfono de la Vida" surgió por iniciativa del presbítero Jorge Beigbeder, que lo proyectó hace 14 años, con el aporte de voluntarios de distintas parroquias de esta extensa diócesis, que comprende los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente y Lomas.

El servicio aún espera la participación de más voluntarios para aumentar los días de atención, y confía también que se sumen quienes se están formando en la Escuela de Ministerios Laicales "Nuestra Señora de la Paz", especialmente en el "Ministerio de la Escucha".

