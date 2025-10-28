Elevada satisfacción con el Centro de Atención al Vecino en San Isidro

Las principales temáticas abordadas, que representaron el 50% del total de consultas, fueron arbolado, tránsito, alumbrado público y servicios de higiene urbana (gestionados por la empresa CLIBA). Comparado con agosto, las consultas disminuyeron ligeramente: las de alumbrado público pasaron de 374 a 350, las de arbolado bajaron un 5% y las de higiene urbana un 4%.

Un 15% de las consultas estuvo relacionado con el sistema de estacionamiento medido, una novedad incorporada a principios de 2025. Desde entonces, el Centro de Atención permite consultar sobre el funcionamiento de la aplicación San Isidro Estaciona, los comercios adheridos al sistema y el servicio de grúas, agilizando la resolución de dudas sobre esta modalidad.

Inaugurado en mayo de 2024, el Centro de Atención al Vecino centraliza las gestiones municipales, salvo las denuncias de seguridad, que se canalizan a través del Centro de Operaciones Municipal (COM) o el programa Ojos en Alerta (vía WhatsApp), y las consultas de salud, atendidas por el Centro de Atención Telefónica al 4707-1900. “Los vecinos ya conocen las distintas líneas de contacto, lo que optimiza la atención. Estamos muy orgullosos de que el 85% de los encuestados haya calificado nuestro servicio con la calificación más alta”, destacaron desde el Municipio.

San Isidro es uno de los pocos distritos de la provincia con un sistema de atención telefónica centralizado, diseñado para simplificar trámites y garantizar un seguimiento eficiente. Para lograrlo, el Municipio incrementó la cantidad de operadores y modernizó la tecnología, permitiendo a los agentes gestionar consultas y derivarlas directamente a las áreas correspondientes en un sistema unificado. Esto asegura respuestas rápidas y un monitoreo efectivo de las resoluciones.