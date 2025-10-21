Llega una nueva edición de Sabores de San Isidro

“En esta edición, más allá de los descuentos, tendremos la posibilidad de encontrarnos en torno a un buen café y de participar de una serie de actividades abiertas a la comunidad. Todo a partir del esfuerzo conjunto entre el municipio y los comercios locales que reciben a Sabores con un entusiasmo que celebramos”, comentó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

La actividad será este jueves en el paseo público de Larumbe y Necochea. Comenzará a las 17 con las charlas en “El arte de preparar un buen café en casa”, por Eurocafe; “10 pasos para preparar el mejor café en casa”, por Flat&White, y “Barista en casa”, por Indigo Coffee Roasters.

A las 18, el destacado periodista, sommelier de café y autor de varios y exitosos libros sobre esta bebida, Nicolás Artusi, ofrecerá la charla “Una vuelta por el mundo del café”, y una hora más tarde será el momento de un cierre a pura música en vivo con Pato Lange.

Por otro lado, de 9 a 18, habrá distintas actividades en las cafeterías de los diferentes barrios: charlas, degustaciones y catas de distintos tipos de cafés, incluidos los de cápsulas, el frío y saborizados; affter office con café helado para disfrutar al caer la tarde y exposición de cartelería con la historia del café.

Para conocer la ubicación de los locales adheridos y las actividades programadas se puede ingresar a: https://www.sanisidro.gob.ar/saborescafes

Sabores de San Isidro es una iniciativa que desde 2024 busca apoyar y promover los comercios gastronómicos locales, destacando la diversidad y creatividad de sus propuestas culinarias. En colaboración con distintos establecimientos del municipio, queremos invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única que refleja la identidad y calidad de nuestra gastronomía. Para más información: [email protected]