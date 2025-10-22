Abrieron una Escuela Municipal de Arqueros en San Isidro

Como inauguración formal de esta nueva disciplina, el martes se realizó una clínica de arqueros, dictada por el ex jugador profesional, Marcelo Barovero, con entrada libre y gratuita.

El intendente Ramón Lanús, quien participó de la clínica, afirmó: "Nosotros apostamos y creemos en el deporte social, como una herramienta de inclusión, una forma también de educar y formar a nuestros chicos, una herramienta de integración social. Por eso nuestro compromiso es generar buenos espacios que se puedan aprovechar para generar mayor afición al deporte”.

El ex arquero de River, Banfield, Vélez y Huracán, entre otros equipos nacionales e internacionales, compartió su experiencia, técnica y valores que marcaron su carrera profesional, en una actividad abierta para jóvenes arqueros y entrenadores.

La Escuela de Arqueros del Municipio de San Isidro se dicta en el Campo de Deportes N° 1 para jugadores desde cinco años en adelante y se realiza todos los martes de 18 a 20. Su lanzamiento fue el pasado 7 de octubre y en ella, los futuros arqueros entrenan reflejos y técnica de manera activa.

La inscripción a la escuela está abierta y se realiza por TESI (Tramitador Electrónico de la Municipalidad de San Isidro) en este link: tesi.sanisidro.gob.ar