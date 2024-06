En la previa de la visita a Temperley, Quilmes sumó a Enzo Kalinski

El Cervecero apunta a un triunfo contra el Cele y perfila a Santiago Moya por Tévez, suspendido. El posible once sería: Esteban Glellel; Damián Adín, Moya, Matías Ferreira y Leandro Allende; Marcos Enrique, Iván Ramírez y Santiago Luna; Lautaro Parisi, Fabián Bordagaray y Tomás González.

Asimismo, retornó Kalinski, a sus 37 años, libre de Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo tanto comenzará una nueva y experimentada en el Cervecero, al firmar por 18 meses.

El santiagueño surgió en Alsina y Lora, debutó en Primera en el QAC y se fue en 2011, tras el descenso de aquel Cervecero dirigido por Ricardo Caruso Lombardi.

Durante estos años, el norteño jugó en San Lorenzo de Almagro, en el que resultó campeón local y de la Copa Libertadores de América; Universidad Católica de Chile, en la que también fue campeón; Tijuana de México, Banfield, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors.

"Esto es especial para mí, después de tanto tiempo, volver a estar en la sede me genera muchos sentimientos encontrados. Ya en el camino me vinieron muchos recuerdos, lo hacía cuando tenía dieciocho años. Hace poco me tocó enfrentar a Quilmes por la Copa Argentina y no me imaginaba esto, pero el fútbol tiene estas cosas. De hecho me ha tocado enfrentar muy pocas veces a Quilmes, alguna vez creo que con San Lorenzo pero no mucho más. Pasó hace poco por la copa, vi la gente, el equipo, encima me tocó convertir. Veía posible volver al club en algún momento de mi carrera, pero se dio todo muy rápido, no lo esperaba", indicó Kalinski en diálogo con Perspectiva Sur.