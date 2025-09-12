Falleció Luis Romano, histórico socio que salvó a Temperley de la quiebra

"El Tano fue un entrañable y reconocido miembro de nuestra institución e integrante de una de las cinco familias que puso su casa en garantía para que el Gasolero vuelva a la vida y reabra sus puertas durante la época de la quiebra", expresó el club a través de un posteo en Instagram, en el que resaltó la importancia de su figura.

Romano fue más que un hincha: acompañó permanentemente las actividades sociales y deportivas, dejando una marca indeleble en la vida del Gasolero. Su gesto solidario, junto a las familias Ahualli, Allende, Colas y Pecorelli, fue decisivo para que el club pudiera reabrir sus puertas tras dos años de inactividad.

Por la noticia, la institución decretó siete días de luto. Además, las puertas del Beranger permanecen cerradas desde este jueves a las 17 y hasta este viernes a la misma hora, en señal de duelo.

La gratitud hacia Romano se materializó en distintos homenajes. Uno de los sectores de la platea principal del estadio lleva su nombre y, hace apenas un mes, la actual comisión directiva lo distinguió -junto a las demás familias- en un emotivo acto que buscó inmortalizar su aporte en la historia celeste.

La comunidad de Temperley despide así a un socio emblemático, cuyo legado de generosidad y amor por los colores celestes permanecerá vivo en cada rincón del club.