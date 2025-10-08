Ferraresi y Katopodis recorrieron obras terminadas y en proceso de ejecución

Entre los espacios públicos que visitaron ambos funcionarios se destaca el Parque del Río, una zona recuperada por la comuna para convertirla en un paseo ribereño frente al Río de la Plata, con toda la infraestructura de recreación y descanso, y que sigue creciendo con el objetivo de ampliar sus comodidades para la comunidad de Avellaneda y la región.

Además, pasaron por la reserva natural Eco Area y luego supervisaron la construcción, a cargo del Municipio y el Ministerio, del Centro de Atención Primaria de la Salud San Martín de Porres, en Villa Inflamable. Seguidamente, en el Parque del Fútbol recorrieron su Auditorio y el Polo Gastronómico que se están construyendo. Finalmente, visitaron el Centro de Experimentación Audiovisual, ubicado a pocas cuadras de allí, un espacio destinado a la conservación, exposición y acceso público del archivo audiovisual municipal que contará con áreas para exposiciones interactivas, talleres educativos y espacios comunitarios.

El ministro Katopokis destacó la gestión del intendente Ferraresi, valoró los avances de obras que embellecen la ciudad y mejoran la calidad de vida de la comunidad. Durante la recorrida, estuvieron presentes el secretario de Planificación de Avellaneda, Guillermo Pesce; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gastón Seillan; el subsecretario, Jorge Boffetti; el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff; y el subsecretario de Audiovisuales, Iñaki Echeverría, además de otros funcionarios municipales y parte del equipo del ministerio provincial.