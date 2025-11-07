Festejan el Día de la Tradición con una noche folklórica y un desfile gaucho

El sábado, a partir de las 20, arrancará la "Noche de los Ballets Folklóricos" en el Centro de Arte y Cultura Ernesto Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740, en Burzaco. Durante la velada se presentarán la Asociación Sachamanta y los ballets Los Sureños y Sentimiento por lo Nuestro, ofreciendo un espectáculo lleno de música, danza y tradición popular.

En tanto, el domingo los festejos continuarán en Ministro Rivadavia, donde desde las 10.30, se realizará un gran desfile tradicionalista y un festival folklórico en la Plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta. Se contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas brownianas, carruajes y representantes con atuendos típicos criollos. Más tarde, el público podrá disfrutar de un festival folklórico con la actuación de Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, Joel El Chango, y el grupo Juntos por el Chamamé, además de los ballets locales.

"Un pueblo sin tradición es un árbol sin raíces", expresó el intendente Mariano Cascallares, quien invitó a todas las familias a participar de estas actividades gauchescas.

Cabe destacar que ambas jornadas son organizadas por el Instituto Municipal de las Culturas, junto a los espacios culturales y tradicionalistas de nuestro distrito, con el objetivo de revalorizar nuestras raíces y costumbres. Por último, durante el domingo habrá un sector gastronómico a cargo de instituciones locales, que ofrecerán comidas típicas para acompañar la jornada.