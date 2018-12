Florencio Varela: Daniel Zisuela fue expulsado del Concejo Deliberante

La destitución se produjo por el voto de los 22 concejales presentes en el recinto, luego de alrededor de una hora y media de deliberaciones en una sesión extraordinaria convocada exclusivamente para tratar este tema.

En reemplazo de Zisuela asumió Esteban Guillermo Poletti, quien integra el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Quilmes.

“Expúlsese al señor Ernesto Daniel Zisuela de su cargo de concejal de este Honorable Concejo Deliberante”, señaló la resolución convalidada por todo el Concejo.

En tanto, Zisuela, que el martes había pedido un día más para comparecer ante el fiscal Daniel Ichazo, ayer finalmente se negó a declarar mientras prepara un pedido de excarcelación su defensa, a cargo del abogado Luis Daer, el mismo que patrocina al ex presidente Carlos Menem y al ex presidente del club Quilmes y ex secretario General de Conmebol, José Luis Meiszner. Zisuela, de 56 años, está acusado de los delitos de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años de edad, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años de edad agravada en concurso real entre sí”.

