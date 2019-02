Florencio Varela: le devolvieron 21 mil pesos a una vecina analfabeta

Se trata de la vecina Ana, del barrio La Colonia, quien dio a conocer su conflicto en la dependencia municipal. Ella, enojada, recordó que “me llamaron porque gané un viaje, pero para adquirirlo debía entrar en el plan de un auto. Entregamos un adelanto de 21 mil pesos. Al no saber leer firmé la documentación, luego me arrepentí, lo quise dar de baja y no me dejaron”.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor se realizó una carta documento a la parte denunciada y se logró que se le reintegre el dinero mediante un cheque que se le entregó a la vecina en la audiencia de conciliación. Al salir, la damnificada agradeció la rápida respuesta que se le dio a su caso.

Asimismo,Florencia, de Villa Mónica Vieja, se acercó para iniciar un reclamo por la compra de un celular que había adquirido en una reconocida sucursal de electrodomésticos del distrito.

“Después de los tres días de prueba noté que funcionaba mal al momento de hacer y recibir llamadas. Me derivaron al servicio técnico, pero no me pudo solucionar el problema ni hacer el cambio del producto”, contó.

Luego de varias audiencias entre las partes, la marca del celular realizó en el acto el cambio de aparato por uno nuevo del mismo modelo y características.