Galmarini, Sujarchuk y Ramil recorrieron una importante obra de agua para Escobar

De la recorrida también participó la gerenta general de la Agencia de Planificación (APLA), Sonia Kabala.

Finalizado el recorrido, Malena Galmarini declaró: “Nos da una profunda emoción venir a ver estas obras. Es llevarle a nuestras vecinas y vecinos salud y calidad de vida. Esta es una obra que va a beneficiar a alrededor de 8000 vecinas y vecinos. Va a beneficiar al barrio La Pista, que me lo reclamaron mucho y acá estamos; al barrio San Miguel y también al barrio San Lorenzo. Así que muy contenta. Se hace fácil trabajar con el equipo municipal de Escobar”.

La obra “Red Primaria de Agua - Ing. Maschwitz II” beneficiará a 7.900 vecinas y vecinos de la localidad a partir de la instalación de 1.700 mts de cañerías. Los trabajos iniciaron en septiembre de 2021 y al momento ya cuentan con un 20% de avance, y se estima que estén finalizados para febrero de 2023.

Por su parte, Ariel Sujarchuk agregó: “Hacía más de dos décadas que el partido no recibía una ampliación de sus redes de agua y cloacas. Ahora, gracias a la gestión que está haciendo Malena y todo su equipo, duplicamos la red de agua, triplicamos la de cloacas y seguimos por mucho más. Esto va a posibilitar que aquellos vecinos que imaginaban que nunca iban a tener agua y cloacas en su casa, lo vayan a tener en muy poco tiempo. Yo digo que Malena tiene un "ADN territorial" porque siente y entiende lo que un municipio necesita. Cuando empezó su gestión, pocos lugares del partido tenían intervención de AySA y hoy, no queda una sola localidad donde AySA no esté trabajando”.

Con un monto de inversión de $87 millones financiados por la empresa, esta obra permitió la generación de 30 puestos de trabajo directos para realizar el tendido de red que llevará un servicio esencial tan importante para el cuidado de la salud de las vecinas y vecinos de Maschwitz.

En esa línea, el intendente interino, Carlos "Beto" Ramil, describió el impacto de las obras: “Cambia la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Vino Malena y empezamos a avanzar a pasos agigantados y estamos viendo los frutos. Ya está hecho el caño troncal, que es la parte principal y empezamos a ver cómo todo esto empieza a florecer y empezamos a llegar a todos lados con agua de calidad”.

Previo a la recorrida, las autoridades mantuvieron una reunión donde se analizó el estado de situación del municipio y se avanzó en la planificación de proyectos futuros. En Escobar, AySA cuenta con 56 obras activas, de las cuales 35 son de agua y 21 de cloaca.

Finalmente, Malena Galmarini anunció cómo continuará el trabajo de AySA en Escobar: “Acordamos con todo el equipo seguir llevando agua y cloacas a otros barrios de Escobar, en este caso, acordamos a Matheu y Maquinista Savio, que son lugares muy necesitados. Además, vamos a involucrar un programa que tiene el Banco Mundial que es de conexiones de hogares vulnerables. Cuando pasa la red de AySA, los vecinos tienen que hacer la conexión dentro de su casa, y para aquellos barrios donde los vecinos no tienen la posibilidad tenemos este programa con el Banco Mundial para hacerles las conexiones”.

Entre los presentes también estuvieron, por parte de AySA el director general operativo, Alberto Freire; el director general técnico, Fernando Calatroni; el director de obras civiles y electromecánicas, Germán Roqueiro; el jefe de apoyo técnico, Mario Robustelli; el director regional norte, Diego Fraga y equipo técnico, como así también referentes del FR Todos en Escobar como el Gerente de Cumplimiento, Integridad y Transparencia de Trenes Argentinos Infraestructura, Gonzalo Fuentes y Arballo; y el subdirector ejecutivo del CNRT, Luis Carranza.