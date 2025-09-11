Importantes avances en la renovación de distintos sectores del Hospital Meléndez

En ese marco, actualmente se está llevando adelante la refacción integral de los techos de todo el edificio del mencionado nosocomio con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y el reacondicionamiento de estructuras.

Además como parte de la renovación integral de los quirófanos se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación y se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación.

Paralelamente, se realiza la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con la reparación y la incorporación de compresores de aire y cañerías de gases medicinales, la colocación de cielorrasos y trabajos de pintura en general.

Finalmente se está incorporando un nuevo grupo electrógeno para garantizar la continuidad de los servicios que brinda este hospital browniano.

"Destacamos la renovación que estamos efectuando en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el querido Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, y que se continuarán extendiendo para brindarle una atención de cada vez mejor calidad a nuestros vecinos", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Por otra parte, el jefe comunal destacó que tras las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires el Municipio continúa avanzando con "más obras y servicios para los vecinos, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida y el futuro de nuestro distrito".

Entre las acciones, destacó el montaje de las carpas en la Plaza Brown para la 9ª Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) que este año contará con cientos de escritores y referentes de la cultura, además de espectáculos musicales de primer nivel.

Asimismo, se avanza con importantes obras de desagüe en el Arroyo San Roque en Glew, que permitirá sanear los barrios UOCRA, Gorriti y Parque Roma, beneficiando a más de 5 mil vecinos de esa localidad.

También se llevan adelante trabajos de bacheo en calles Rosales y Salta en la localidad de San José, otra importante intervención vial en la calle Dean Funes esquina Alcorta de Claypole: y tareas de renovación de espacios públicos como el Parque Público de la UNaB –recientemente inaugurado- y la Plazoleta Azopardo de Adrogué.

En cuanto a obras viales en marcha se completó otra obra de bacheo integral en Alsina y Lisandro De La Torre también de Claypole. Y una más en Amenedo esquina La Tijereta en San José.