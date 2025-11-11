Impusieron el nombre Malvinas 1982 a la Secundaria 88 de Banfield

Durante el acto de imposición del nuevo nombre, estuvieron presentes veteranos de Lomas de Zamora, que compartieron sus testimonios y fueron reconocidos por su compromiso con la transmisión de la historia y los valores de solidaridad, coraje y amor por la Patria. El intendente Federico Otermín, quien también participó del encuentro, felicitó a la comunidad por la iniciativa y destacó el valor simbólico de esta elección: "El nombre es lo más íntimo que tenemos, el punto de partida desde donde construimos nuestra identidad".

"Desde el Gobierno de la Comunidad queremos felicitarlos por sumar su granito de arena para abrazar nuestra memoria. Y a nuestros héroes, los veteranos de Lomas que estuvieron presentes en esta jornada tan emotiva, gracias siempre. Disfruten esta merecida caricia al alma", añadió el jefe comunal. Por último, dirigiéndose a los estudiantes, señaló: "Que esta identidad que asumieron les dé mucha fuerza para cuidar el lugar en el que viven y transformarlo con soberanía y con amor".

La imposición del nombre Malvinas 1982 representa un reconocimiento al valor y la memoria de quienes defendieron la Patria, y refuerza el compromiso del Municipio de Lomas con la visión de una educación pública que promueva la identidad, la participación y los valores colectivos.