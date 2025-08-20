Inauguraron remodelada sede de Registro Provincial de las Personas en Gerli

Cuenta con una sala de espera más amplia, una nueva sala de matrimonio y un playón destinado al uso de empleados. Se invirtieron más de 156 millones de pesos.
La intendenta interina de Avellaneda Magdalena Sierra y la jefa de Asesores del gobernador provincial, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezaron el acto de reapertura de la delegación del Registro Provincial de las Personas ubicada en Basavilbaso 1951, Gerli, cuyo presupuesto fue superior a los 156 millones de pesos.
Con la mencionada inversión, renovaron una nueva sala de matrimonio; diseñaron una sala de espera más amplia y luminosa para el público; y la recepción. Asimismo, generaron un nuevo sector de archivo y se construyeron un playón destinado al uso de los empleados.
Pensando en la accesibilidad, sumaron un baño adaptado para personas con discapacidad e instalaron un montacargas junto a la escalera, garantizando el acceso a las distintas áreas del edificio.
Durante la ceremonia, y a través del programa "Mi identidad, mi derecho", 16 vecinos recibieron su partida de nacimiento tardía y gestionaron su primer DNI.
Al respecto, Alvarez Rodríguez precisó que el registro fue renovado "con más tecnología y accesibilidad para que los vecinos resuelvan sus trámites con una mejor y más rápida atención".
"Seguimos ampliando derechos en Avellaneda con un Estado presente y eficiente. En este municipio ya sumamos 10 espacios de atención para simplificar la gestión de trámite", remarcó.
En tanto, Sierra celebró: "¡Gerli ya cuenta con su propia delegación del Registro Provincial de las Personas!". Y comentó que con Cristina Alvarez Rodríguez "la inauguramos y entregamos actas de nacimiento a vecinos que pudieron acceder a ellas a través del programa Mi identidad, mi derecho".
