Inauguraron remodelada sede de Registro Provincial de las Personas en Gerli

Con la mencionada inversión, renovaron una nueva sala de matrimonio; diseñaron una sala de espera más amplia y luminosa para el público; y la recepción. Asimismo, generaron un nuevo sector de archivo y se construyeron un playón destinado al uso de los empleados.

Pensando en la accesibilidad, sumaron un baño adaptado para personas con discapacidad e instalaron un montacargas junto a la escalera, garantizando el acceso a las distintas áreas del edificio.

Durante la ceremonia, y a través del programa "Mi identidad, mi derecho", 16 vecinos recibieron su partida de nacimiento tardía y gestionaron su primer DNI.

Al respecto, Alvarez Rodríguez precisó que el registro fue renovado "con más tecnología y accesibilidad para que los vecinos resuelvan sus trámites con una mejor y más rápida atención".

"Seguimos ampliando derechos en Avellaneda con un Estado presente y eficiente. En este municipio ya sumamos 10 espacios de atención para simplificar la gestión de trámite", remarcó.

En tanto, Sierra celebró: "¡Gerli ya cuenta con su propia delegación del Registro Provincial de las Personas!". Y comentó que con Cristina Alvarez Rodríguez "la inauguramos y entregamos actas de nacimiento a vecinos que pudieron acceder a ellas a través del programa Mi identidad, mi derecho".