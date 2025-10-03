Humberto Grondona: "Devastaron al club, Arsenal tiene que refundarse"

Entre las voces más resonantes estuvo la de Humberto Grondona, exentrenador y actual referente ligado a la historia de la entidad. Consultado por Deportes del Sur, fue categórico: "Realmente es una situación triste, pero lamentablemente no descartaba que ocurra. Se hicieron muchas cosas mal desde ya varios años. Me duele porque es el club en donde me crie y lo devastaron. Arsenal tiene que refundarse en todo sentido, sacar a los nefastos personajes que hicieron negocios a costas del club. Ellos son los principales responsables".

El hijo del fallecido presidente de la AFA y fundador del club, Julio Grondona, fue tajante al rechazar las versiones que atribuían el descenso a factores externos: "Acá hay que aclarar una cosa, Arsenal no desciende por injerencias de arriba, sino por sus propios méritos, por abrirles las puertas a gente que vino a lucrar con el club. Duele decirlo, pero es la verdad".

Con dureza, Grondona también cuestionó la falta de consulta hacia quienes tienen un vínculo histórico con la institución: "Lamentablemente nunca me consultaron o por lo menos pidieron mi opinión. Yo sé lo que es esta institución y honestamente no veo con buenos ojos el futuro. La B Metropolitana es muy compleja y Arsenal no creo que pueda contar de acá a corto plazo con una infraestructura acorde para volver pronto".

El golpe deportivo se produce apenas dos años después de haber descendido desde la Liga Profesional a la Primera Nacional, donde el Arse no logró sostener campañas competitivas. Ahora, tras una etapa de frustraciones acumuladas, el club que supo festejar títulos locales e internacionales deberá afrontar el desafío de reconstruirse desde sus cimientos.