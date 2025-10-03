La Provincia retomó la construcción de 36 viviendas en Avellaneda

Se trata de dos proyectos habitacionales distintos. Por un lado, avanza la terminación de 32 casas en Dock Sud, Barrio Maciel III que pertenecían a la operatoria Casa Propia / ACUMAR de 64 unidades funcionales y que ya tenían un avance superior al 76 por ciento. El otro en ejecución contempla la finalización de 4 unidades funcionales en el predio Estanislao del Campo II de Dock Sud que correspondían al programa nacional Casa Propia y contaban con más del 65 por ciento de avance físico.

En este distrito del sur del Conurbano, el Ministerio de Hábitat tiene en ejecución 22 inmuebles en Gerli y 14 en Dock Sud, además de la infraestructura para 130 viviendas en la misma localidad con fondos propios.

"Fue muy cruel la decisión del gobierno Nacional de frenar la obra pública en todo el país, dejó familias sin sus casas y desperdició recursos de todos los argentinos. Nosotros, con fondos propios vamos a terminar la mitad de las viviendas que estaban paralizadas para darle una respuesta a los bonaerenses, pero también porque creemos que la obra pública dinamiza la economía", explicó Batakis.