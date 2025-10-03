Celebrarán los 81 años de Lanús con distintas actividades

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán presenciar espectáculos en vivo, numerosas competencias, muestras de instituciones, así como degustar diferentes platos en los puestos gastronómicos que se van a desplegar a lo largo del predio.

Entre las propuestas deportivas habrá torneo de básquet 3x3, una exhibición de taekwondo y distintas clases abiertas de fútbol, GAP gym, newcom, gymbox, yoga, zumba y skate. Además, durante el día se desarrollarán maratones infantiles, inclusivas, intergeneracionales y para personas mayores.

En lo que respecta a la música, también se podrá disfrutar de espectáculos en vivo de Lime Fukuy, Chilipepa (Tributo Piojoso), Tucumbia y Chala Rasta, que le pondrán ritmo y alegría a un encuentro pensado para todas las edades. Al respecto, las autoridades locales señalaron que invitan a "toda la comunidad a ser parte de una celebración popular, generando un espacio de encuentro que une historia, identidad y presente en un mismo festejo".

Asimismo, este sábado y el domingo de 15 a 19 tendrá lugar una nueva edición de la Feria de la Economía Social y Popular Hecho en Lanús, en Plaza 1° de Mayo, ubicada en Avenida Teniente General Juan Domingo Perón 2200, Valentín Alsina; y en la Plaza Arias, situada en Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Allí, los lugareños encontrarán emprendimientos gastronómicos y productivos con indumentarias, artesanías y comidas de elaboración casera con origen en Lanús.