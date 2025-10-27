Incendio dañó dos aulas en la Escuela Agraria de Quilmes

Se trata de un episodio que entristece a los quilmeños y a quienes fueron parte del desarrollo de las obras para poder brindar mejores espacios educativos al alumnado del establecimiento. Lo cierto es que acudieron tres dotaciones con 20 bomberos que tuvieron que lidiar con las llamas hasta poder controlar la situación. Por lógicas razones, las clases fueron suspendidas de manera presencial aunque continuaron vía virtual y esperan retomar cuanto antes.

Todo comenzó pasadas las 10 de la mañana del domingo en la intersección de Avenida La Plata y Laprida, donde se encuentra la Escuela Agraria. Según explicaron, vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios al ver columnas de humo saliendo del interior del lugar y con suma preocupación dada la cantidad de espacio verde y de materiales inflamables en los alrededores.

Así las cosas, los rescatistas llegaron y empezaron con las tareas correspondientes para apagar el fuego que se desató en una de las aulas y que alcanzó una segunda habitación lindera. Los daños fueron totales y el operativo tuvo ciertas dificultades, ya que en el medio había herramientas producto de las obras de refacción que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, lo solucionaron con éxito.

Las autoridades locales informaron que la escuela no fue centro de votación, motivo por el cual no hubo heridos y tampoco eso produjo interrupciones en el sistema de sufragio del Municipio de Quilmes.

Según indicaron las primeras versiones, el incendio se produjo por una falla eléctrica y eso desató las primeras llamas, que se propagaron en los materiales que estaban en las aulas y se fue desarrollando poco a poco. Los daños fueron totales y es por dicho motivo que las clases presenciales fueron suspendidas durante este lunes. Lo indicaron desde las redes sociales del establecimiento y sostuvieron que informarán cómo seguirán el día martes, aunque profesores y alumnos se comunicaron vía virtual.

Allegados a la institución mostraron toda su tristeza en el posteo informativo y lamentaron que a tan poco tiempo de culminar con las obras de embellecimiento se produzca este siniestro inesperado que atenta directamente contra el desarrollo educativo de niños y jóvenes adolescentes. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y tomaron pruebas que serán peritadas por investigadores para determinar las verdaderas causas del episodio.