Nueva flota de vehículos y maquinaria para fortalecer servicios en Brown

Entre los nuevos recursos incorporados se encuentran un Iveco Daily furgón y un Fotón Aumark con caja playa, además de un Iveco con hidrogrúa, un tractor cortacésped Hanomag 300A y tres carretones dobles eje 0 kilómetro. También se sumaron una retroexcavadora Bob Cat, una excavadora Sany SY50U, y cuatro camiones balancín Iveco 0 kilómetro. Asimismo, la nueva flota incluye dos camiones compactadores Iveco, un semirremolque batea, un camión desobstructor y un rodillo compactador con motor Honda 13HP.

"Estamos muy felices con la presentación de toda esta flora renovada porque se trata de incorporaciones que permitirán optimizar los servicios brindados, relacionados a trabajos de recolección, mantenimiento vial, limpieza urbana y tareas de infraestructura en los barrios de nuestro querido Almirante Brown", remarcó el intendente. Del acto participaron el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el director general de Control Técnico de Servicios, Diego Mari; el director general de Asistencia Crítica, Cristian Albelda; el director de Servicios, Alejandro Stocco, y el director de Servicios Viales, Andrés Villalba, entre otros.