Momentos de tensión por mujer atrapada en un ascensor

El hecho preocupa claramente a los vecinos del lugar, que confían en los chequeos mensuales que le hacen a la cabina afectada y que ahora temen subirse a los mismos ya que no saben en qué puede terminar. Lo cierto es que la víctima no tenía lesiones de gravedad en su cuerpo, aunque tuvo miedo por su vida, ya que entró en estado de desesperación y gritó de manera desaforada.

Fue en las primeras horas de la jornada de este lunes, en el edificio ubicado en Garibaldi 247 entre Lavalle y Brown, en pleno casco céntrico del distrito quilmeño. La mujer que lo sufrió estaba por bajar en el primer piso, cuando de repente el ascensor quedó atascado producto de un desperfecto mecánico. Frenó de golpe y pensó que el aparato podría caerse, aunque quedó simplemente atorado.

La desesperación la invadió y empezó a gritar para pedir auxilio. Es por ello que otros vecinos que salían a trabajar la escucharon y llamaron a los Bomberos Voluntarios de Quilmes, que llegaron a bordo de la unidad N°12 para rescatar a la damnificada de esta compleja situación que se había generado. Montaron el operativo correspondiente y tras unos minutos de lucha, pudieron obtener un resultado positivo.

La mujer fue rescatada sin mayores inconvenientes y la atendieron profesionales médicos del SAME, quienes la contuvieron y medicaron para tranquilizarla. Además, revisaron algunas dolencias corporales que sufrió tras el impacto cuando se trabó el ascensor, aunque confirmaron que no presenta lesiones de gravedad y que está completamente fuera de peligro.

Finalmente, los involucrados se marcharon y esperan noticias del servicio técnico para que brinde las explicaciones necesarias y así entender cómo se pudo provocar semejante episodio. Quienes viven en el edificio no se fían de lo que pueda suceder en las próximas horas y tomaron medidas precautorias para no presenciar un nuevo incidente.