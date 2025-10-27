Ezeiza: buscan a un joven de 18 años que salió de un boliche durante la tormenta del sábado y desapareció

El joven fue identificado como Nicolás Tomás Duarte, de la localidad de Tristán Suárez, quien salió a bailar el viernes por la noche al boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora Ruta Provincial 205 y Sargento Cabral. El local nocturno está a unos 25 minutos de la casa de Nicolás, y dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, mientras se desataba una intensa lluvia en el lugar.

Embed BUSCAN A UN JOVEN DESAPARECIDO TRAS SALIR DE UN BOLICHE EN PLENA TORMENTA



Nicolás Tomás Duarte Suárez, de 18 años, desapareció el sábado tras salir solo de un boliche en Ezeiza durante una fuerte tormenta. Su último registro fue a las 8 de la mañana. Lo buscan bomberos con… pic.twitter.com/33envrMIuB — Clarín (@clarincom) October 27, 2025

Los videos en los que fue captado el joven muestran que se retiró solo del boliche y caminó por una calle de tierra, mientras trataba de esquivar los charcos de agua. También se informó que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color.

El joven de 18 años mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.

En este contexto, familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero. También cortaron la Ruta Provincial 205 en reclamo de que el Municipio de Ezeiza y del boliche aporten imágenes de cámaras para aportar mayor información.

Mientras que este lunes al mediodía la Policía Bonaerense realizó un intenso operativo del que participan bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones.

El operativo tuvo lugar en un arroyo cercano al boliche. Su familia sospecha que pudo haberse caído en medio de la tormenta.

El hecho es investigado por la UFI 1 de Ezeiza a cargo de Florencia Belloc, secretaria de Federico Ricart.

Embed

Más imágenes del joven

En TN mostraron nuevas imágenes que podrían servir como mayores pruebas para dar con el joven. “Sabemos por las cámaras, sabemos por sus amigos también que vino a bailar hasta este lugar, que llegó cerca de la una y cuarto de la mañana, que estuvo aquí dentro”, comenzó Martín González, cronista de la señal.

“En algún momento alrededor de las cuatro y media de la mañana, los patovicas del boliche lo invitaron a irse y ustedes van a ver de hecho en el vídeo, como una persona de seguridad lo va llevando desde los hombros, llevándolo hacia la puerta de emergencia que está aquí sobre la calle Sargento Cabral”, explicó.

Y agregó: “Se lo ve (…) caminar por fuera del boliche, ir, volver, dar algunos rodeos. Está con un buzo negro, con sus zapatillas y a partir de allí en un momento desaparece de las filmaciones”.

image

Luego, sobre cuándo desapareció, detalló: “Lo perdimos (los amigos) alrededor de las cuatro de la mañana, no sabemos cómo se fue, no sabemos cómo se volvió a su casa, lo que sí sabemos a través de las filmaciones es que los patovicas le dijeron en algún momento que saliera porque estaba alcoholizado”.

Además, el periodista se refirió a las diferencias que hay entra las dos imágenes que se conocieron de Nicolás: por un lado, explicó que hay ocho kilómetros de diferencia entre una y otra, sumado a que en la segunda ya es de día y, por otro, se ve una modificación en la vestimenta.

“Es muy contundente porque esa imagen en la que se lo ve caminando con la camiseta de fútbol de su barrio, se lo ve ya sin el buzo negro con el que salió de este lugar. Ese espacio genera una gran cantidad de dudas”, sentenció.