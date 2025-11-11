Intentó llevarse a su hijo y atacó a su ex pareja y la madrastra: fue detenida

Las disposiciones y medidas legales muchas veces no alcanzan para frenar realmente actitudes y acciones violentas que tienen los agresores justamente sancionados. Al igual que cuando le dan el botón antipánico a las mujeres porque hay hombres que no dejan de acosarlas, en esta oportunidad una mujer rompió con todas las prohibiciones posibles y fue hasta el domicilio en el cual había una criatura asustada para agredir al padre del chico y a su esposa.

Todo comenzó en una vivienda de Berazategui, ubicada en la intersección de las calles 31 y 160. Según informaron autoridades policiales, la agresora se acercó hasta el lugar para ir a ver a su hijo menor y poder llevárselo con ella. Sin embargo, una de las víctimas, la madrastra de 27 años, salió a increparla para que no pudiera lograr su cometido.

Lamentablemente, a raíz de dicha reacción fue golpeada en todas partes del cuerpo y tuvo que llamar al 911. Tenía un hematoma grande en uno de sus brazos, al igual que el padre de la criatura y ex pareja de la agresora, quien presentaba heridas leves por los golpes sufridos. En sintonía, un móvil de la Comisaría Primera se apersonó y lograron reducir a la violenta luego de un breve forcejeo.

Lo cierto es que los vecinos quedaron conmocionados por el griterío y por la trifulca que se desarrolló en la cuadra. Minutos más tarde, se confirmó que la mujer que acudió para buscar a su hijo tiene una orden de restricción perimetral impartida por el Juzgado de Familia número 2 de Berazategui. La tenencia es del padre y ella tendría un consumo problemático de drogas, lo cual le afecta la percepción de la realidad.

La sindicada fue trasladada a la mencionada seccional y quedó a disposición de la justicia por haber incumplido la mencionada orden y por atacar tanto al padre de su hijo como a su pareja actual. El caso cayó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 6 y fue caratulado como “Desobediencia”, mientras que no fue necesaria la presencia de profesionales médicos para las víctimas.

El temor por lo que pueda llegar a hacer esta mujer es muy grande por parte del círculo familiar de la criatura involucrada. No descartan que al salir vuelva otra vez a acercarse al domicilio para querer llevarse al menor o que tome represalias más grandes, con actos de violencia mayores.