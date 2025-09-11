Izquierdoz y el fastidio por la dura eliminación de Lanús en Copa Argentina

"En el primer tiempo ellos jugaron mejor, tuvieron las más claras y metieron el gol. Desde el arranque de la segunda mitad nosotros lo fuimos a buscar. Y sobre el final, fue más empuje que fútbol", analizó el marcador central al referirse al trámite de un juego que selló un 1 a 0 para la entidad de La Paternal en la cancha de Racing, en Avellaneda.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Cali sostuvo: "En este tipo de partidos te marcan los detalles. En el primer tiempo ellos movieron muy bien la pelota. En el segundo, tuvimos momentos buenos, pero en el fútbol argentino no te podés descuidar porque lo pagás caro".

En cuanto a su salida en el entretiempo y la recuperación de su lesión, por lo que apenas jugó un rato en el el capitán del Granate expresó: "Me recuperé de la lesión y estaba bien. Salí porque tenía amarilla y estaba condicionado", remarcó el defensor, que fue amonestado y tuvo una maniobra peligrosa que casi le cuesta la expulsión. Y, a su vez, destacó la labor de su compañero de saga: "El Chiqui -Ezequiel Muñoz- lo hizo muy bien".

El próximo partido de Lanús será frente a Independiente de Rivadavia en La Fortaleza, el viernes a las 21.15, por la fecha 8 del Torneo Clausura, y la intención es llegar en forma a lo que será el objetivo principal, los cuartos de final de la Copa Sudamericana, primero en casa y después en Río de Janeiro ante Fluminense.