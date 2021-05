Jorge Macri: "Vidal en Provincia y Patricia en Ciudad"

El intendente de Vicente López y uno de los anotados en la carrera para la gobernación bonaerense en 2023, sostuvo, además, que una candidatura de la ex gobernadora en la Capital plantearía "una competencia con otra dirigente relevante como es Patricia (Bullrich)".

De esta manera Macri tomó partido por la opción que resulta más funcional, según su óptica, a la necesidad de JxC de plantear candidaturas competitivas en las elecciones legislativas de este año y evitaría entrar en el "barro" de una desgastante interna con final incierto. "Vidal en provincia y Patricia en Ciudad es lo que mejor nos representa", aseguró sin dudar.

Aunque consideró que cualquiera de las dos opciones (acuerdo o interna) son viables ya que "no tengo un dogma al respecto", está claro que ese esquema (Vidal en provincia, Patricia en Ciudad) es el que mejor se acomoda a sus necesidades y deseos.

Juntos por el Cambio tiene muchas figuras

El alcalde de Vicente López considera que JxC tiene un importante caudal de figuras para ocupar candidaturas. "En 2011 casi las únicas figuras que tenía este espacio eran Mauricio y Gabriela (Michetti), no más que eso", señaló en diálogo con este diario.

"Que haya una sana competencia me parece bueno en cualquier espacio político que quiera gobernar. Esa tensión que se vive involucra a los radicales, a la Coalición Cívica a los peronistas que están en nuestro espacio", agregó.

Aviso a Santilli

Las definiciones de Macri en materia de candidaturas tiene sin embargo un matiz importante: sostiene que con la abundancia de figuras competitivas con las que cuenta su espacio político no sería razonable que gente que ocupa cargos los dejara para afrontar una candidatura. Y este es un tiro por elevación a Diego Santilli, vice jefe de Gobierno porteño y uno de los anotados en la carrera a la gobernación.

"Con todas esas figuras le podemos ofrecer a la sociedad el mejor equipo en provincia y en Ciudad con gente que no tiene cargos. No hay que desvestir un santo para vestir a otro. En plena pandemia abandonar mi rol de intendente, Santilli el suyo de vicejefe o Fernán Quiros el de ministro no sería razonable", aseguró.

Decidido a abandonar un perfil confrontativo para asumir otro decididamente propositivo Jorge Macri cree que la gente está cansada de las peleas, las acusaciones y los pase de factura entre oficialismo y oposición. Que un año de pandemia y un presente de inquietud y temor requieren duplicar la responsabilidad y la serenidad de los líderes políticos para afrontar los duros desafíos.

La relación con el gobierno de Kicillof

En ese sentido, la campaña de vacunación puso a prueba la conviviencia entre los municipios de JxC y el gobierno de Axel Kicillof. "Es una relación compleja pero no por cuestiones de color político sino porque al equipo de la gobernación le cuesta mucho trabajar en equipo y coordinado con los intendentes", explicó.

"El de Kicillof es un equipo muy cerrado en sí mismo, muy desconfiado y que no termina de entender que hay cosas que son más fáciles si se trabajan junto a los intendentes. Y eso, que en otros temas puede ser más una anécdota, en un tema tan dramático y tan urgente como la pandemia no es un dato menor", señaló .

En este sentido, a la acusación de montar vacunatorios como propaganda que se le formula a Kicillof consideró que "hay desorden en la gestión de las vacunas, gente que se vacunó con una prioridad extraña y que posibilitó que se vacunara a jóvenes que ayudaban antes que a adultos mayores y se tardó mucho en vacunar en los geriátricos, lo que es gravísimo".

Sin embargo, admitió que "no he notado un sesgo en contra de municipios de otro color político" y destacó que "he hablado con el jefe de gabinete y con el viceministro de Salud de la provincia y hemos ido encontrando un razonable equilibrio".

Con respecto al amparo judicial presentado para lograr que se levanten las restricciones a la presencialidad escolar, Macri indicó que "estamos respondiendo los requerimientos que nos hizo la justicia, que inicialmente lo había desestimado porque había dicho que no era competencia de ella a lo que la Corte provincial le dijo que sí debía expedirse".