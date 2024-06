Juan Pablo Pilo redondeó una buena actuación en Rafaela

A veces no se gana sólo cuando se recibe primero la bandera a cuadros. En muchas ocasiones, pese a masticar bronca porque el resultado matemático no ha sido el esperado, las resultantes de un fin de semana de competencia suelen inclinar la balanza hacia lo positivo. Es el caso de Juan Pablo Pilo, quien en Rafaela no pudo redondear en los resultados el gran andar de todo el fin de semana con el Ford del equipo de Walter Alifraco.