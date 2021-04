"El epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es ni un insulto ni una chicana. Los casos en todo el mundo se miden comparados con la población. La incidencia (cada 100 mil habitantes) en la Ciudad es de 623 casos y en la Provincia 340", afirmó Kicillof.

Luego de indicar que "hay una proporcionalidad" entre los casos y "la ocupación de camas", tras lo cual destacó que "el jefe de Gobierno no habla del sistema privado y está mal, porque en la Ciudad el 80% se atiende en el sistema privado, según sus datos".

El gobernador sostuvo que "en la Ciudad estalló el sistema privado" y a los pacientes "los están mandando para la Provincia", tras lo cual dijo que "eso está bien, porque el AMBA es casi una zona única" pero remarcó la necesidad de "coordinar" medidas entre ambos distritos.

También se refirió a las declaraciones de Rodríguez Larreta, quien manifestó que “el aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”.

Al respecto, el mandatario bonaerense declaró: “No me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. Cuando llegué a este Gobierno arreglamos las escuelas que destruyó el Gobierno anterior, no invirtieron un mango en educación. Nos hubiera venido bárbaro que no discontinuaran el plan Conectar Igualdad”.

Kicillof continuó apuntando a sectores de la oposición: “Tampoco es cierto el verso del consenso. Cuando los jefes de Gabinete de Ciudad, Nación y Provincia estaban buscando el consenso, el jefe de Gobierno firmó un comunicado donde decía que estaban en contra de cualquier restricción, como Mendoza y Corrientes. Están en campaña electoral. Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. Están haciendo política con esto”.

“Ayer estaba la presidenta del partido de la oposición (Patricia Bullrich) junto a un grupo de gente insultando al Presidente a viva voz. ¿Diálogo? ¿eso es diálogo? Pensábamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidades de gestión, pero es igual a Bullrich y a Macri. Unos se hacen los blandos y otros los duros”, concluyó.

axel 2.jpg Kicillof anunció medidas y criticó a Larreta.

LAS MEDIDAS

KIcillof anunció que la Provincia va a adherir a las nuevas restricciones anunciadas el miércoles por el Presidente.

• En 40 distritos del Conurbano desde las 0 del viernes habrá restricción a la circulación de 20 a 6.

• Cierre de comercios no esenciales a partir de las 19 (desde esa hora y hasta las 23 los gastronómicos solo podrán funcionar bajo la modalidad de delivery y take away).

• Suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados; actividades al aire libre solo para diez personas; y suspensión de la presencialidad escolar.