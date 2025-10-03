Todo Llavallol detrás del sueño de Arsenal: vuelve a las competencias de AFA

La invitación llega después de la participación en el Torneo Elite Pre Federal de la Liga Metropolitana de San Vicente, instancia en la que el equipo se ganó un lugar entre los 328 conjuntos que disputarán el certamen. Arsenal integrará la Región Pampeana Sur junto a clubes de Buenos Aires y La Pampa. La competencia arrancará el fin de semana del 19 de octubre, luego de que el Consejo Federal adelantara la fecha para no superponer el calendario con la siguiente temporada.

El presidente del club, Sebastián Domed, expresó su emoción en diálogo con Diario La Unión: "Para mí como presidente de Arsenal es una alegría inmensa, y también para la comisión, en tan solo un año y medio poder jugar un torneo superior como es el Regional y representar a Lomas de Zamora. Para toda la comunidad de Arsenal es muy lindo. No tengo dudas de que hay mucha gente de Llavallol que está muy feliz por el presente del club, ya que muchos vecinos nos escriben en las redes sociales mostrando el gran afecto por el club y nos dan esas fuerzas para seguir recorriendo este camino, que no es fácil, pero tampoco imposible".

El formato de disputa mantendrá la estructura habitual: fase de grupos y llaves de eliminación directa. Los ascensos al Federal A continuarán siendo cuatro, tal como sucedió en las últimas ediciones.

Domed remarcó que la refundación de Arsenal es un objetivo colectivo que va más allá de lo deportivo. "El sueño mío y de toda la comisión fue refundar el club y que Arsenal se empiece a levantar de las cenizas ya que estuvo 57 años sin actividad", sostuvo. Y agregó: "Arsenal está jugando en una liga afiliada a la AFA y con un presente muy lindo. Para todos los que nos propusimos refundar el club, sinceramente, es un sueño cumplido".

El dirigente también adelantó los próximos pasos de la institución: "El próximo objetivo es armar las categorías infantiles para poder participar en los torneos de AFA. Otro de los objetivos que nos propusimos y veremos cómo se reestructura la divisional es poder jugar el Torneo Promocional Amateur, pero es algo que también soñamos y estamos con muchas expectativas. En este ciclo estamos disfrutando del gran presente del club. Para la familia de Arsenal y la comunidad de Llavallol los objetivos están bien claros: seguir llevando a Arsenal al lugar de privilegio que tuvo y que el club pueda recuperar su espacio físico para seguir creciendo".

Arsenal de Llavallol fue fundado el 12 de octubre de 1948 y tuvo su época dorada entre las décadas del '40 y del '60, cuando llegó a disputar la tercera división del fútbol argentino como filial de Boca Juniors. Sin embargo, los problemas económicos lo obligaron a cesar sus actividades en los años '70. Gracias al impulso de sus vecinos, la institución se refundó 57 años más tarde y hoy atraviesa un momento histórico: cada paso marca un renacer que lo acerca a su antigua gloria.