Laferrere frente a un encuentro bisagra y un cruce matancero

Lafe marcha cuarto en el Clausura, con 28 puntos, a seis del líder, Armenio y a cuatro de su rival de turno. Por ello, el partido asoma como bisagra para el equipo de Pablo Nieva, que además se ubica 8°, con 52 puntos, en la tabla general y de ese modo es el último clasificado al Reducido en el que se dirimirá el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Para recibir al Funebrero, Lafe contará con la reaparición de Emanuel Trejo, quien está restablecido de un desgarro en la zona abdominal y de cumplir las tres fechas de suspensión por 15 amonestaciones. El volante espera, como todo Lafe, con ansiedad el cruce con Midland. “Hace dos semanas que venimos trabajando el partido, y si se dan los resultados, va a ser una linda definición”. El Pitbull se refiere a que el líder, Deportivo Armenio (34) se medirá con Real Pilar (31), que marcha en el tercer escalón. En ese sentido, agregó: “La expectativa es grande, pero estamos tranquilos porque vamos partido a partido. Somos un equipo que trabaja en silencio. Si bien nos costó encontrar la regularidad, la pudimos lograr en este tramo final con posibilidades. Tenemos fe y vamos por todo”.

Por otro lado, en el barrio de Villegas habrá acción con la presentación de Liniers, que recibirá a Sportivo Italiano. El Celeste y el Tano suman 47 puntos en la tabla general, con lo cual ambos todavía abrigan esperanzas de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso. El equipo de Matías Giménez viene de caer sorprendentemente ante Comunicaciones y por ello necesita recuperarse rápidamente.

Asimismo, continuó: "Creo que el aspecto a mejorar es no desesperarse por el resultado. Muchas veces, por querer ganar el partido, nos terminamos llevando una derrota. Nos pasó mucho en el campeonato y siempre es importante sumar. Cada punto cuenta". Emiliano Mozzone recordó sobre la derrota ante el Cartero que “tenemos que trabajar en los errores puntuales. Los detalles, porque estas últimas fechas definen el campeonato” y enfatizó: “Con tranquilidad, sabemos que podemos conseguir el objetivo de entrar al Reducido".

En tanto, ahora se viene Liniers. "Estamos enfocados mentalmente. El objetivo tiene que ser sumar lo más posible de estos últimos nueve puntos. Tenemos fe de que podemos lograr el objetivo y a eso apuntaremos".