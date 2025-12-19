Anuncian segunda edición de Festival del Libro Infantil y Juvenil

El encuentro celebra su segunda edición, luego del éxito de su primera realización en 2024, que convocó a una gran cantidad de familias, docentes, mediadores y lectores del distrito y la región. Este año se presenta con un formato ampliado y con mayor despliegue en las propuestas: talleres de ilustración con música en vivo, show de magia y literatura, actividades para grandes sobre poesía infantil, espectáculos de narración oral y una kermés literaria.

La programación establece que desde las 15 se efectuará una visita guiada por la muestra Querido San Martín; a las 16, Literatura para la infancia: historia de una biblioteca (proyección y debate), a cargo de Sabrina Martín y Carla Actis Caporale de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); a las 16.30, ¿Querés que te cuente? Narración oral, a cargo de Verdevioleta cuentos; a las 17, Poesía para leer y escribir sin saber leer y escribir (taller para grandes), a cargo de Verónica García Ontiveros y Déborah Telias, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA); a las 18, Mi mundo para vos. Taller de ilustración y collage con música en vivo, a cargo de Estrellita Caracol y RoMa, y de la Banda Municipal; y a las 19.30, Literatura y magia, espectáculo de cierre, a cargo de Fernando de Vedia.

Asimismo, habrá actividades permanentes de 14 a 21: Feria del Libro Infantil y Juvenil, Muestra epistolar colaborativa, Exhibición navideña y Patio de comidas; y de 15 a 19, Kermés Literaria.

La Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA) es una organización con más de cuarenta años de trayectoria dedicada a la promoción, estudio y difusión de la literatura para infancias y juventudes. Reúne a escritores, ilustradores, mediadores, investigadores y docentes de todo el país, y forma parte de IBBY Internacional. Su trabajo apunta a fortalecer el derecho a la lectura y a la cultura desde una perspectiva federal e inclusiva.

El festival contará con la participación de escritores, ilustradores, narradores, músicos y mediadores de reconocida trayectoria, cuyas obras forman parte del canon contemporáneo de la literatura infantil y juvenil argentina. A través de talleres, charlas, narraciones y cruces con otras disciplinas —como la música y la magia—, compartirán experiencias que acercan la literatura a nuevos públicos y fomentan el encuentro intergeneracional.

La organización estará a cargo de ALIJA y la Fundación COM, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Martín, la UNSAM y la Biblioteca del Congreso de la Nación.