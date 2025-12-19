Una cena en la sede de Quilmes terminó de la peor manera

Todo se produjo precisamente en la zona de los quinchos del establecimiento ubicado en la intersección de Guido y Paz, en pleno centro del partido, donde Sergio Pagella se sintió mal de repente y tuvieron que activarse de inmediato los mecanismos de asistencia previstos para este tipo de situación.

Mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, desde el club solicitaron la presencia de paramédicos. Y por más que en cuestión de minutos llegaron dos ambulancias, una del SAME y otra de la empresa EMECA, el personal de salud constató su fallecimiento producto de un cuadro de muerte súbita. Esa comprobación se produjo ante la presencia de efectivos policiales.

En un comunicado, la institución social confirmó la noticia y lamentó "profundamente el fallecimiento de Sergio Pagella, ocurrido en la noche de ayer (por el jueves) en las instalaciones de nuestra sede social".

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y allegados en este doloroso momento", remarcaron y señalaron: "Nuestra institución se encuentra a total disposición para lo que necesiten".

El hecho generó conmoción entre los presentes y en la comunidad cervecera, quienes brindaron su palabra de contención y fuerza a la familia de Sergio Pagella. En tanto, las autoridades judiciales y policiales correspondientes realizaron las actuaciones de rigor. Asimismo, se produjo la firma de un acta en el libro de la entidad con la firma de los profesionales médicos para dejar constancia de los hechos.