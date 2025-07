Leonardo Lemos: "Faltó contundencia"

El conjunto de Leonardo Lemos no logró hacer pie en el estadio 20 de Octubre y dejó pasar una gran oportunidad de arrimarse a la Zona de Reducido, por lo tanto se estancó en la tabla y no revalidó la victoria anterior contra Atlanta.

De todas maneras, el DT hizo un análisis sobre lo realizado por el equipo y el parámetro no fue tan devastador: "Me parece que el conjunto jugó bien, manejó la pelota, entiendo que fue una continuidad del partido pasado con Atlanta y quizás la diferencia en comparación a la semana pasada fue la no contundencia. Hicimos el gol, nos pusimos en ventaja, nos empataron rápido, y eso obviamente golpea, llegó el segundo también bastante rápido. De todos modos Los Andes manejó la pelota, generó situaciones, pudo haber empatado en el primer tiempo y también en el segundo. En definitiva, fue una actuación desde el juego aceptable, aunque faltó contundencia".

Lemos habló con Fútbol en Mirayitas y expresó que hay muchos aspectos para mejorar, especialmente que al equipo no le conviertan goles con balón detenido y a respecto dijo: "Es algo que nos está costando, y ese empate obviamente choca, enseguida vino el segundo Luego nos movimos de un lado al otro, obviamente no tuvimos tantas claras, quizá algunas jugadas más y no nos alcanzó".