Lisa afirmó que en Brown se quedaron "con un sabor muy amargo"

El entrenador del conjunto Tricolor, Fabián Lisa, manifestó su bronca por el cierre del campeonato en diálogo exclusivo con Deportes del Sur: "Nos quedamos con un sabor muy amargo. Se nos complicó mucho el partido, pero por lo menos pudimos sumar puntos en cuanto al acumulado final".

Actualmente, Brown de Adrogué se ubica en el puesto 14º del Torneo Clausura y en el 11º de la tabla anual, quedando totalmente lejos de los primeros puestos. Con la obligación de cumplir la agenda, el Tricolor visitará a Argentino de Merlo en la última fecha del Clausura, el domingo a las 12, mientras la dirigencia evalúa el futuro de varios jugadores pensando en el 2026, año en el que Brown tendrá el compromiso de ser uno de los animadores de la tercera categoría.