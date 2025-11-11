Lisa afirmó que en Brown se quedaron "con un sabor muy amargo"

El Tricolor igualó 1 a 1 con Argentino de Quilmes, quedando a seis puntos de la clasificación en la penúltima fecha y cerrando un agridulce año de regreso a la Primera B.
Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Argentino de Quilmes en el estadio Lorenzo Arandilla, un resultado que lo dejó prácticamente sin posibilidades de ingresar al Reducido de la B Metropolitana, al ubicarse a seis unidades del último clasificado con solo una fecha por disputarse. Este final de campeonato resultó muy amargo para un Trico que nunca logró consolidarse en la lucha por el ascenso, cerrando una temporada con múltiples adversidades.
El entrenador del conjunto Tricolor, Fabián Lisa, manifestó su bronca por el cierre del campeonato en diálogo exclusivo con Deportes del Sur: "Nos quedamos con un sabor muy amargo. Se nos complicó mucho el partido, pero por lo menos pudimos sumar puntos en cuanto al acumulado final".
Actualmente, Brown de Adrogué se ubica en el puesto 14º del Torneo Clausura y en el 11º de la tabla anual, quedando totalmente lejos de los primeros puestos. Con la obligación de cumplir la agenda, el Tricolor visitará a Argentino de Merlo en la última fecha del Clausura, el domingo a las 12, mientras la dirigencia evalúa el futuro de varios jugadores pensando en el 2026, año en el que Brown tendrá el compromiso de ser uno de los animadores de la tercera categoría.
