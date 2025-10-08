Llega La Noche de las Pizzerías a Almirante Brown

La iniciativa es impulsada desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la comuna browniana junto al comerciante del sector que adhirieron. La misma contempla que por un valor de 15.000 pesos por persona los vecinos puedan acceder a pizza libre más un porrón de cerveza o agua, abonando únicamente en efectivo. Dicha proyecto se enmarca en el trabajo articulado con comercios locales para impulsar la productividad, dinamizar la economía y acercar precios convenientes y razonables a los vecinos.

En Adrogué participarán las pizzerías María Bonita (Bartolomé Mitre 1195), Mardiros (Pellerano 726), Tempo (Bartolomé Mitre 997), Beritzza (Avenida Tomás Espora 1366), Polaris (Adolfo Alsina 1050), Filomena (Esteban Adrogué 1102) y Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31). Por su parte, en Burzaco lo hará Pepperino (Presidente Perón 812); en Longchamps se suma Dalmasetto (Chiesa 708, esquina Belgrano), mientras que en Rafael Calzada participará Aldorado (Avenida San Martín 3541).

"Seguimos acompañando desde el Municipio a los comercios gastronómicos de Brown y acercando a las familias de nuestro distrito propuestas accesibles para disfrutar y compartir en familia o amigos", remarcó el intendente Mariano Cascallares.