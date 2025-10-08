Lomas se viste de rosa para concientizar y prevenir el cáncer de mama

En ese sentido, desde la Secretaría de Salud lomense recuerdan la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama, ya que es el principal aliado en la lucha contra esta enfermedad, y remarcan que 9 de cada 10 casos diagnosticados se pueden curar. La detección temprana del cáncer de mama se logra realizando los controles periódicos con estudios de imágenes en las mujeres, aún sin tener ningún síntoma.

Cabe mencionar que la Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía en forma anual a partir de los 40 años en las mujeres que no tienen antecedentes en su familia. En Lomas de Zamora, las residentes del distrito tendrán la posibilidad de hacerse una mamografía en forma gratuita y sin turno previo en tres centros de salud, "para que cuidarse sea más fácil para todas".

Las interesadas podrán acercarse al Hospital Alende, sito en Claudio de Alas y Azamor, Ingeniero Budge; al Centro Integral de Salud San Martín, ubicado en Anchoris 3338, de San José; o al Hospital Gandulfo, en Balcarce 351, Lomas. El único requisito es presenta la orden médica. En las redes de @salud_lomas o a la web del Municipio se detallan los días y horarios de atención.

Por otra parte, también recomiendan realizarse el autoexamen mamario, palpando suavemente seno, axila y clavícula. Este hábito no reemplaza estudios médicos, pero ayuda a conocer el propio cuerpo y consultar a tiempo ante cambios. Entre los signos que ameritan consulta se destacan: aparición de una masa palpable; endurecimiento o hinchazón; enrojecimiento o retracción de la piel; retracción del pezón, eritema, descamación o ulceración; secreción anormal; cambios de tamaño o dolor persistente.

El doctor Juan Serini, del área de Salud lomense, subrayó que "Octubre Rosa nos viene a recordar la importancia del diagnóstico precoz, que permite que 9 de cada 10 casos diagnosticados en forma temprana se pueden curar". "Por eso es muy importante que te hagas tus controles mamarios, y si tenés más de 40 años te realices una mamografía en forma anual. Hacerte los controles es un acto de amor hacia vos y para tu familia también", concluyó.