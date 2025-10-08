Los Andes cayó ante All Boys y terminó el torneo con tres derrotas al hilo

Desde el arranque, los dirigidos por Aníbal Biggeri mostraron mejor manejo de la pelota y protagonismo en el mediocampo. Un cabezazo de Matías Nouet encendió la primera alarma, pero fue el local quien golpeó primero: Juan Pablo Passaglia, con un zurdazo desde afuera del área tras pase de Thiago Calone, abrió el marcador y cambió el rumbo del encuentro.

El Milrayitas intentó reaccionar con una buena conexión entre Tomás Pérez y Matías González que terminó en un cabezazo alto de Gastón Gerzel. Sin embargo, la precisión se fue diluyendo con el correr de los minutos.

En el complemento, Los Andes adelantó sus líneas y tuvo el empate en una doble jugada que Facundo Echevarría y Federico Martínez no lograron concretar. A partir de ahí, el local encontró espacios: Hernán Grana asistió a Juan Carlos Salas, quien definió cruzado para el segundo gol.

Con dos tantos abajo, el equipo de Leonardo Lemos fue por el descuento, pero careció de claridad. En el cierre, Tiago Pucciarelli puso cifras definitivas a la goleada.

Con esta caída, Los Andes cerró su participación con tres derrotas consecutivas y una racha negativa de 15 partidos sin ganar fuera de Lomas. Más allá de un tramo aceptable de torneo, el final desdibujó una campaña que deberá servir de base para reconstruirse de cara al 2026.