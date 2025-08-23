Losada disfruta de la mano de Lanús en la Copa Sudamericana

"Fue una llave muy complicada. Demostramos que lo queríamos ganar y no queríamos forzar los penales, pero se dio así. Iba a ser injusto si nos quedábamos afuera por un córner, como se dio en la ida", sostuvo el guardavallas, en referencia al tropezón en la provincia norteña.

Asimismo, remarcó la muy buena producción que tuvo el equipo en la serie. "Mostramos mucho poder ofensivo. Tuvimos un montón de chances, buscamos por todos los caminos, pero la pelota no quiso entrar. No tuvimos sobresaltos en todo el partido. La pelota siempre fue de Lanús. Ellos no querían atacarnos porque no le daban las piernas", aclaró.

Y añadió, ya en torno a los disparos desde los doce pasos, que determinó la historia: "No uso anotadores para los penales. Lo trabajamos en la cancha con el entrenador de arqueros, y otro tanto fue intuición pura".

Por otro lado, el arquero remarcó el objetivo de Lanús para este semestre. "El equipo tiene mucha confianza, como yo la tenía en los penales, y estamos muy comprometidos para salir campeones, y lo demostramos en la cancha".

Ahora el foco está puesto en el torneo local, donde el Grana también pelea en la vanguardia, y de hecho irá por River, el mandamás del grupo, con el objetivo de darle caza. El compromiso será el lunes, y delante estará un Millonario que también está en alza, ya que venció, por penales, a Libertad de Paraguay, y está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.