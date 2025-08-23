Un quilmeño marca un récord en un club español de futsal

Camilli emprendió su sueño a Europa hace seis años y desde entonces no ha parado de crecer: se convirtió en referente y capitán del Ibiza y a lo largo de los años cosechó éxitos grupales y personales. Vivió momentos épicos como por ejemplo se visitado por Lionel Messi en un partido, hasta proponerle matrimonio a su pareja luego de uno de los partidos del campeonato balear.

Tras quedar subcampeón en el último certamen, al perder la final frente a Montesion de Palma de Mallorca, que logró el ascenso a Segunda B, Ibiza apostó por la continuidad del quilmeño y ahora van de pleno a la pretemporada.

"El inicio del torneo es el 13 de septiembre y 17 de ese mes tenemos partido de Copa del Rey, por lo tanto estoy muy enfocado en este nuevo tiempo. Gracias a la campaña de la temporada 2024/2025 con un total de 67 puntos, clasificamos a este certamen. En lo personal, quiero disfrutar al máximo de la competición y alcanzar grandes logros a nivel grupal", planteó Camilli en diálogo con este medio.

Enfocado en su nueva temporada con el elenco balear, el ex SECLA indicó: "Afrontamos esta nueva etapa con la misma ilusión y las ganas de siempre. Lucharemos juntos por nuestros objetivos, porque este club y su gente se lo merecen".