Un quilmeño marca un récord en un club español de futsal

Luciano Camilli renovó su contrato con el equipo CD Ibiza, y es el extranjero con más partidos en la historia de la institución. "Quiero disfrutar al máximo de la competición", aseguró.
El jugador de futsal quilmeño Luciano Camilli renovó su contrato con el equipo CD Ibiza, de España y de esta manera extiende su récord de ser el extranjero con más partidos en la historia del club balear, por lo tanto ahora disfruta su nueva etapa en dicha institución: "En lo personal, quiero disfrutar al máximo de la competición y alcanzar grandes logros a nivel grupal".
Camilli emprendió su sueño a Europa hace seis años y desde entonces no ha parado de crecer: se convirtió en referente y capitán del Ibiza y a lo largo de los años cosechó éxitos grupales y personales. Vivió momentos épicos como por ejemplo se visitado por Lionel Messi en un partido, hasta proponerle matrimonio a su pareja luego de uno de los partidos del campeonato balear.
Tras quedar subcampeón en el último certamen, al perder la final frente a Montesion de Palma de Mallorca, que logró el ascenso a Segunda B, Ibiza apostó por la continuidad del quilmeño y ahora van de pleno a la pretemporada.
"El inicio del torneo es el 13 de septiembre y 17 de ese mes tenemos partido de Copa del Rey, por lo tanto estoy muy enfocado en este nuevo tiempo. Gracias a la campaña de la temporada 2024/2025 con un total de 67 puntos, clasificamos a este certamen. En lo personal, quiero disfrutar al máximo de la competición y alcanzar grandes logros a nivel grupal", planteó Camilli en diálogo con este medio.
Enfocado en su nueva temporada con el elenco balear, el ex SECLA indicó: "Afrontamos esta nueva etapa con la misma ilusión y las ganas de siempre. Lucharemos juntos por nuestros objetivos, porque este club y su gente se lo merecen".
