Luis López se mete en la historia grande de Temperley

El arco de la tribuna 9 de Julio parece tener una maldición exquisita: no deja que nadie haga goles allí. La última vez que el Gasolero había marcado bajo esos tres palos fue un 27 de mayo de 2024: fue en la derrota ante Gimnasia de Mendoza, post hazaña ante River en Copa Argentina. Desde ese día hasta el duelo con Mitre, nadie volvió a marcar. Fueron 265 días de sequía. Lo curioso es que quien firmó los dos goles es el mismo: López.

El pibe de 37 años volvió a provocar el estallido de su gente, volvió a besarse el escudo, su escudo, frente a toda la tribuna y repitió por septuagésima vez una historia que comenzó a construir hace más de quince años.

"Quiero agradecer a la gente que nos acompañó, son una pieza fundamental para hacernos fuerte de local. Estoy muy contento por romper una racha en uno de los arcos que no se nos había dado; en lo personal, llegué al gol número 70 con la camiseta de Temperley y no es algo que hace cualquiera, pero me quedo con lo grupal. El abrazo en el segundo gol demuestra lo que es el grupo, y el compañerismo que hay. Primero está el club y después el resto", remarcó el goleador tras la cita.