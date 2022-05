Mar del Plata: un joven rescató a un perro que cayó al agua

El hecho quedó registrado en un video que fue enviado a la sección "Las noticias de la Gente" de Canal Diez de Mar del Plata y se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la valentía del joven.

Al caer el perro al mar, el joven no dudó y se sacó la ropa para subirse a su tabla y remó hasta llegar al animal, que se encontraba visiblemente asustado.

En las imágenes se ve cuando en pocos segundos el surfista logra rescatar sano y salvo al perro y lo coloca sobre su tabla para llevarlo hasta la orilla.

moiufe.jpg Mar del Plata: audaz rescate.

Al salir del agua con el perro, el surfista recibió aplausos por parte de los ocasionales testigos del hecho que se acercaron en la orilla.

El surfista declaró el perro intentó morderlo durante el rescate, hasta que el animal se cansó y permitió que lo suba a la tabla.

El perro escapó al salir del agua y no pudieron dar los dueños del animal. Incluso la novia del surfista se lo volvió a cruzar, aunque el huidizo can no permitió que lo trape.