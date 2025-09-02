Más de 1300 reuniones en Ronda de Negocios en Avellaneda

La actividad, que tuvo lugar en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, permitió que cada empresa participante pudiera conocer conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires de impulso a la producción y la comercialización, de apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, la Escuela Productiva Bonaerense, Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Al respecto, Ferraresi remarcó que "nos encontramos con empresarios industriales y comerciantes de nuestra ciudad, para poner en valor una mirada potenciadora acerca de la industria nacional".

Luego, el jefe comunal reafirmó "el apoyo del Estado para fortalecer la producción local, es imprescindible para defender el empleo, el crecimiento y el desarrollo de Avellaneda".

Estos encuentros de trabajo se dan en el marco de las políticas productivas que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof y permiten establecer vínculos comerciales y productivos, generando así nuevas oportunidades de negocios, y además, son un espacio de difusión de las distintas herramientas de financiamiento, asistencia técnica y apoyo a la producción con las que cuenta hoy el Estado bonaerense para asistir a las PyMEs.

En la Ronda de Negocios de Avellaneda también participaron la subsecretaria de Industria y Pymes de la Provincia, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar; así como también representantes de distintos organismos que acompañaron la organización del encuentro, como la Unión Industrial de Avellaneda; el consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud; y el Frente Productivo Avellaneda conformado por pymes y profesionales del distrito; a los que se sumaron la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC); el Banco Provincia; el Ministerio de Ambiente de la Provincia; la Autoridad del Agua y Radio Provincia.

La Ronda de Negocios de Avellaneda se dio en el marco de la Expo Avellaneda Productiva 2025, una exposición organizada por el gobierno local que a lo largo de tres jornadas buscó0 visibilizar la producción local, generar vínculos estratégicos e impulsar el desarrollo industrial sostenible y comprometido con la comunidad.