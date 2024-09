Maximiliano Gagliardo analizó la actuación de Quilmes en Paraná

El Cervecero no se llevó el triunfo de Paraná y tempranamente entró en desventaja y hasta el final del cotejo tuvo bastante tenencia del balón y pocos avances, algo a revisar. De hecho, entre los dos defensores centrales del Cervecero sumaron 213 toques, mientras que algunos futbolistas hicieron muchos menos: 71 de Iván Ramírez, 47 de Ramiro Luna, 37 de Marcos Enrique y 17 de Fabián Bordagaray.

Sobre el desempeño del Decano, el arquero Maximiliano Gagliardo expresó en diálogo con el programa Indios Quilmes: "Podríamos haber ganado tranquilamente, demostramos que este es el camino, hemos cambiado en momentos claves y algunos matices salieron bien. Necesitamos mantenernos firmes en los puestos deL Reducido y si perdíamos, podíamos quedar fuera de la pelea. Ahora hay que hacer valer ese punto como local, esta es la manera en que podemos tomar un poco de envión".

Gagliardo reemplazó a Esteban Glellel, golero que se encuentra en Asia con la disputa de amistosos con la Selección de Siria y sobre el tema comentó: "Necesitábamos seguir sumando como grupo y esta vez me tocó a mi, por lo que Me siento bien de haber colaborado con el grupo. Es una revancha este empate en el arco, porque me tocó muy poco durante el año y no había tenido la chance de aportar desde mi lado. Glellel tiene un año bárbaro y espectacular, por eso es titular y la gente lo quiere, es difícil reemplazarlo, como jugador grande estoy para apoyarlo y para reemplazarlo cuando se necesite".