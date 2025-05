"Me quedo conforme con el rendimiento", afirmó Fabián Lisa tras el empate de Brown de Adrogué

A pesar del empate y la falta de triunfos recientes, el entrenador mostró conformidad con el rendimiento del plantel, especialmente en el segundo tiempo. "Vinimos a ganar porque queríamos prendernos en el lote de arriba, pero evaluando el rendimiento del equipo terminé conforme, sobre todo en el segundo tiempo", admitió Lisa en diálogo con Ascensox3 .

El DT destacó varios aspectos positivos del juego de sus dirigidos: "Se presionó bien, se ganó los rebotes, eso hizo que tengamos más volumen de juego en campo rival, que por ende tengamos más juego y situaciones claras de gol. Conté cuatro o cinco que a veces no se ven mucho en los partidos, vi méritos de (Carlos) Morel también que tapa tres o cuatro pelotas claras".

Lisa resaltó la importancia de mantener una evaluación equilibrada, más allá del resultado final. "Cuando el empate es así y hubo cosas que en la evaluación salieron bien, si bien quería ganar, me quedo conforme. Ahora, si es un empate desdibujado, donde no pasa nada, obviamente que no. Pero bueno, hay que seguir trabajando", señaló.

La clasificación sigue extremadamente pareja en la categoría, con Real Pilar (26 puntos), Liniers y Sportivo Dock Sud (24) escoltando al líder Midland. Además, otros seis equipos tienen 23 puntos : Argentino de Quilmes , Excursionistas , Argentino de Merlo , Acassuso , Villa San Carlos y Deportivo Merlo .

Sobre esta competitiva situación, Lisa argumentó: "Todos los equipos van transitando momentos buenos, malos y regulares a lo largo de un torneo. Lo que pasó lo evaluamos, hicimos cosas también buenas, pero me quedo con las ganas de ganarlo, esa coordinación defensiva cuando el equipo estaba atacando, las situaciones de gol, el volumen de juego que tuvimos con mucha gente en ataque. Hay muchas cosas para remarcar, porque si nos quedamos con que si ganamos está todo bien y si perdimos está todo mal, me parece que es medio incompleto el análisis de un técnico, por lo menos lo que veo yo. A veces ganamos y no me quedo conforme con el rendimiento del equipo".

El próximo desafío será el domingo a las 15:30, cuando Brown de Adrogué reciba a Fénix , actualmente en zona de descenso. Este partido representa una oportunidad clave para romper la racha negativa, ya que el Tricolor lleva seis partidos sin ganar en el estadio Lorenzo Arandilla, donde solo pudo celebrar un triunfo en toda la temporada: el 2-0 ante Excursionistas el pasado 18 de febrero , con goles de Matías Sproat , de penal, y Nicolás Meaurio .