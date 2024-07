Momentos de terror a bordo de un colectivo de la línea 148 en Quilmes

Ocurrió en la madrugada de este viernes y hubo conmoción entre los presentes, que esquivaron las balas como pudieron y se salvaron de milagro de consecuencias mucho peores a las ya sufridas por algunos.

Todo comenzó en el interno 112 de la línea 148 perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón que circulaba por la avenida Dardo Rocha procedente de Plaza Constitución, cuando una persona que había subido previamente sacó un elemento cortopunzante con el cual amenazó a los pasajeros y les exigió sus pertenencias. Así las cosas, les fue retirando los celulares y billeteras asiento por asiento, aunque dos de ellos se resistieron y no quisieron darle nada. En sintonía, este dijo que los iba a matar y les clavó en sus piernas ese objeto que no pudo ser identificado.

Sin embargo, la situación tomó un giro cuando un Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que viajaba allí y que estaba de civil sacó su arma reglamentaria y abrió fuego contra el sujeto, que como pudo se bajó del ómnibus al llegar al cruce con la avenida Lamadrid y corrió en dirección al interior de la villa Los Eucaliptus. Los disparos fueron efectuados con puntería y uno de ellos le dio al caco, que no pudo seguir con su escape y horas más tarde lo trasladaron al Instituto Municipal de Medicina Preventiva Doctor Ramón Carrillo (ex Dispensario de Quilmes) en Islas Malvinas 801 y Marcelo Torcuato de Alvear, donde los profesionales médicos lo recibieron y le dieron la atención necesaria para curarlo.

Es por ello que, como se hace siempre en este tipo de casos, dieron aviso a las autoridades policiales para que se acerquen y lo detengan. Un móvil de la Comisaría Tercera se hizo presente y los efectivos procedieron a aprehenderlo por todo lo causado. Cabe destacar que quedó internado allí y, hasta que le den el alta, seguirá bajo custodia para su posterior traslado a la mencionada seccional. La fiscalía de turno tomará el caso y será imputado por las lesiones causadas.

En tanto, los pasajeros damnificados que sufrieron el ataque de las puñaladas fueron atendidos por profesionales médicos del SAME, quienes les hicieron las respectivas curaciones. Los suturaron y trascendió que se encuentran fuera de peligro pero en estado de shock debido a la violencia con la que el delincuente se manejó.