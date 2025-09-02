Municipio de Brown adquirió terreno donde funciona la Escuela Agraria de Glew

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, se acercaron a la institución para compartir la novedad. Con la firma de la adquisición el Municipio transferirá el dominio de las tierras a la institución educativa, lo que permitirá proyectar nuevas inversiones y obras de infraestructura a largo plazo.

En 2017, la Comuna recibió en comodato un predio de nueve hectáreas por parte de Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA), lo que permitió poner en valor los edificios existentes y concretar la propuesta educativa. Hace pocos días Cascallares recibió en el Palacio Municipal al presidente de la FANA, Víctor Hugo Murase, rubricando la adquisición de las tierras donde funciona la Escuela de Educación Agraria.

La Escuela de Educación Agraria representa una herramienta clave para potenciar la formación técnica y profesional en el sector agropecuario. Almirante Brown cuenta con un 30 por ciento de territorio rural, y actualmente la institución alberga a 550 estudiantes, consolidándose como la segunda escuela agraria más importante de la provincia.

Hasta hace pocos años, muchos vecinos debían trasladarse a otros distritos para acceder a este tipo de formación, lo que implicaba un importante esfuerzo económico para las familias.

Cabe destacar que a fines de 2024 egresó la primera promoción de 26 estudiantes que obtuvieron el título de Técnicos en Producción Agropecuaria, con orientaciones en Agroalimentos y en Producción Hortícola y Florícola.

"Quiero agradecer profundamente, porque hoy contamos con una Escuela Agraria en nuestro distrito gracias a FANA, que nos cedió en comodato el predio. Durante todo este tiempo fue fundamental para nosotros poder utilizarlo, y sin la colaboración de ustedes no hubiera sido posible que nuestros chicos y chicas pudieran formarse en esta institución", destacó el jefe comunal.