Nuevo horario de venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires: ¿Por qué cambia y hasta cuándo?

El 1° de diciembre entró en vigencia el nuevo horario de venta de alcohol para comercios bonaerenses, con cambios importantes para el verano.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un horario especial para la venta de bebidas alcohólicas que rige desde este lunes 1 de diciembre. Con el inicio del período estival, los comercios autorizados podrán vender alcohol entre las 10:00 y las 23:00, dos horas más que durante el resto del año.
La ampliación del horario responde a la temporada de calor, cuando la demanda crece especialmente en lugares turísticos o zonas con alta circulación nocturna. En este contexto, la medida le da margen adicional a bares, kioscos y supermercados para atender público durante la tarde y hasta entrada la noche.
Para los comerciantes, este ajuste representa un alivio ya no habrá que cerrar la venta a las 21:00, lo que reduce la urgencia de las compras de última hora, pero también implica que quienes venden deberán estar atentos a los nuevos horarios para no correr riesgos.
El esquema volverá al horario tradicional entre el 1° de mayo y el 30 de noviembre, con venta permitida entre las 10:00 y las 21:00. De esta forma, la norma vuelve a los parámetros habituales fuera del verano.
Este cambio apunta a adaptar la venta de bebidas alcohólicas a los hábitos estivales e impulsar la actividad comercial durante la época de mayor movimiento, en especial en localidades costeras y turísticas bonaerenses.
