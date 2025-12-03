Nuevo horario de venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires: ¿Por qué cambia y hasta cuándo?

La ampliación del horario responde a la temporada de calor, cuando la demanda crece especialmente en lugares turísticos o zonas con alta circulación nocturna. En este contexto, la medida le da margen adicional a bares, kioscos y supermercados para atender público durante la tarde y hasta entrada la noche.

Para los comerciantes, este ajuste representa un alivio ya no habrá que cerrar la venta a las 21:00, lo que reduce la urgencia de las compras de última hora, pero también implica que quienes venden deberán estar atentos a los nuevos horarios para no correr riesgos.

El esquema volverá al horario tradicional entre el 1° de mayo y el 30 de noviembre, con venta permitida entre las 10:00 y las 21:00. De esta forma, la norma vuelve a los parámetros habituales fuera del verano.

Este cambio apunta a adaptar la venta de bebidas alcohólicas a los hábitos estivales e impulsar la actividad comercial durante la época de mayor movimiento, en especial en localidades costeras y turísticas bonaerenses.