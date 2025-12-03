Provincia |

La Matanza: 500 jóvenes se sumaron a la Policía Bonaerense

Cientos de nuevos jóvenes aspirantes a la Policía bonaerense iniciaron su preparación en la Escuela Juan Vucetich, para luego capacitarse en diferentes especialidades criminalísticas y dar servicio en las 17 ciudades de La Matanza.

El Municipio de La Matanza organiza cada año, a través de la Secretaría de Juventudes, las convocatorias de Sumate a la Fuerza para la inscripción a la Policía Bonaerense, destinada a jóvenes de 17 a 29 años. En la última inscripción, más de 1.400 aspirantes se registraron para el ciclo 2026, de los cuales 500 jóvenes ya comenzaron el proceso de formación para integrar la fuerza y reforzar la seguridad en todo el distrito.

Durante el acto de bienvenida de los jóvenes aspirantes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza expresó: “Estamos viendo los resultados del trabajo en conjunto entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro Javier Alonso y nosotros desde La Matanza. Todos estamos trabajando fuerte y mancomunadamente, y este es uno de los grandes resultados”, y valoró: “Más de 500 jóvenes de La Matanza comenzaron a formarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sede La Matanza, que hace tres años abrimos en Ciudad Evita”.

“Los profesores universitarios que van a tener son los mismos docentes que dictan clases en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)”, destacó Fernando Espinoza y agregó: “La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene especialidades como, por ejemplo, la licenciatura en seguridad, licenciatura en criminalística, en investigación criminal con tecnología o policía ecológica, entre otras”.

ADEMÁS: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Fortalecer la seguridad

Por su parte, el ministro Javier Alonso señaló: “El trabajo conjunto que venimos realizando, junto a la incorporación de estos centenares de jóvenes a las fuerzas, está generando importantes resultados”, y destacó: es“En tos últimos seis meses aquí, en La Matanza, se registró un descenso del 15% en los índices delictivos y todo gracias al esfuerzo de una estrategia que llevamos adelante con el Intendente Fernando Espinoza, con la Justicia y con las Fuerzas Federales”.

A todo esto, se suma la histórica inversión en tecnología que hacemos en La Matanza, con más de 5.000 cámaras de seguridad, 1.200 paradas seguras, 15.000 alarmas vecinales, 100 puntos seguros y el anillo digital con lectoras de patentes, entre otros dispositivos de última generación, todos ellos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)”, subrayó Fernando Espinoza, y concluyó: “Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos para combatir el delito, generar una comunidad más segura, y brindar mayor tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”.

