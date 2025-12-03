La Matanza: 500 jóvenes se sumaron a la Policía Bonaerense

Durante el acto de bienvenida de los jóvenes aspirantes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza expresó: “Estamos viendo los resultados del trabajo en conjunto entre el gobernador Axel Kicillof, el ministro Javier Alonso y nosotros desde La Matanza. Todos estamos trabajando fuerte y mancomunadamente, y este es uno de los grandes resultados”, y valoró: “Más de 500 jóvenes de La Matanza comenzaron a formarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sede La Matanza, que hace tres años abrimos en Ciudad Evita”.

“Los profesores universitarios que van a tener son los mismos docentes que dictan clases en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)”, destacó Fernando Espinoza y agregó: “La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene especialidades como, por ejemplo, la licenciatura en seguridad, licenciatura en criminalística, en investigación criminal con tecnología o policía ecológica, entre otras”.

Fortalecer la seguridad

Por su parte, el ministro Javier Alonso señaló: “El trabajo conjunto que venimos realizando, junto a la incorporación de estos centenares de jóvenes a las fuerzas, está generando importantes resultados”, y destacó: es“En tos últimos seis meses aquí, en La Matanza, se registró un descenso del 15% en los índices delictivos y todo gracias al esfuerzo de una estrategia que llevamos adelante con el Intendente Fernando Espinoza, con la Justicia y con las Fuerzas Federales”.

“A todo esto, se suma la histórica inversión en tecnología que hacemos en La Matanza, con más de 5.000 cámaras de seguridad, 1.200 paradas seguras, 15.000 alarmas vecinales, 100 puntos seguros y el anillo digital con lectoras de patentes, entre otros dispositivos de última generación, todos ellos conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)”, subrayó Fernando Espinoza, y concluyó: “Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos para combatir el delito, generar una comunidad más segura, y brindar mayor tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”.