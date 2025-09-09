Nuevo sistema de videovigilancia de San Isidro ya cuenta con más de mil cámaras

Desde abril de este año, cuando se inició la modernización de todo el sistema de videovigilancia, las nuevas cámaras identificaron 3.946 personas en situaciones sospechosas. Unas 700 fueron identificadas en horario nocturno gracias a la definición 4K de las nuevas cámaras que, a diferencia de las de la gestión anterior que eran obsoletas, tienen visión nocturna. También, se recibieron 785 alertas de vehículos implicados en algún hecho delictivo o con impedimento para circular. Y en total el Municipio aportó 681 videos a la justicia para la resolución de delitos, lo que derivó a 45 allanamientos y más de 100 aprehensiones.

Los nuevos dispositivos integran cámaras multisensor que mejoran el seguimiento de delitos en la vía pública, capturando imágenes más nítidas para agilizar y optimizar la respuesta de la Patrulla Municipal. Este sistema prioriza la efectividad en el esclarecimiento de delitos, la rapidez en la obtención de evidencias y la integración de imágenes provenientes de diversos sistemas de vigilancia municipal. Además, fortalece la prevención y disuasión del delito, acelera la respuesta policial, reduce puntos ciegos en áreas urbanas y facilita las investigaciones.

La instalación de los dispositivos avanzó en la zona céntrica de San Isidro, en Boulogne y Villa Adelina. También en las arterias límites con otros distritos en Sarratea con el partido de San Martín, donde ya se colocaron más de 30 dispositivos. Mientras que, en Uruguay en la cercanía con San Fernando, otras 30; y unas 20 en Paraná en la frontera con el municipio de Vicente López. Esto en paralelo a los accesos a la autopista Panamericana (ramales Pilar y Tigre), y los pasos a nivel de ferrocarriles.

En algunas localidades como en Beccar se duplicó la cantidad de cámaras existentes, ya que pasaron de 249 a 456. En esa zona también avanza la implementación en zonas vulnerables como los barrios de La Cava, Uruguay y Sauce, donde no había videocámaras con esta tecnología.

En las últimas semanas están siendo instaladas en distintas zonas como la avenida Márquez, Segundo Fernández, Hipólito Yrigoyen, Fondo de la Legua, Tomkinson, Diego Palma, y Alto Perú entre otros lugares.