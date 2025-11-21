Intento de robo a la casa de Valeria Mazza: los ladrones fueron identificados

El fiscal Patricio Ferrari sostuvo que “los cinco autores fueron identificados”, al tiempo confirmó que se “realizaron ocho allanamientos”, en el marco de la investigación, ya que los señalados están prófugos.

Además se confirmó que tres de los atacantes son mayores de edad, mientras que los dos restantes podrían ser menores. Los implicados buscaron ingresar a la vivienda y sorprendieron a la hija del matrimonio, una amiga y dos empleadas domésticas.

Ante el impacto, la joven gritó, lo que generó que los malvivientes sustraigan solo una mochila, la cual fue abandonada a “escasos metros de la vivienda” y se escaparon, sin concretar el ilícito.

Anteriormente, las autoridades destacaron que “se trabaja con material fílmico de la vivienda de los damnificados; casas linderas y municipales como con resultados de pericias de rastros”.

“Fue un intento, no fue un robo”, aclaró Alejandro Gravier

El marido de la modelo, Alejandro Gravier, diálogo con Nelson Castro en Vamos Rivadavia (Radio Rivadavia) y buscó traer tranquilidad sobre lo sucedido, advirtiendo que el robo se vio frustrado por la presencia de su hija y otros empleados dentro de la mansión.

"Sí, lo que quiero transmitir es tranquilidad. Están todos bien. En realidad, no fue un robo, fue un intento de robo. Se ve que se pensaron que no había nadie. En casa siempre hay seguridad, siempre hay gente y bueno, no pasó nada. Pero quiero transmitir tranquilidad", declaró en Radio Rivadavia.

El empresario, que se encuentra actualmente en Madrid junto a su pareja, lamentó la situación que sufrieron los presentes dentro de la casa, entre ellos su hija: "Sí, la verdad que la casa es muy grande y había más gente. Lo vieron y cuando se dieron cuenta que había gente, salieron corriendo. Fue muy raro lo que pasó y esperemos que no pase nunca más".

“Estamos presentando el documental de Valeria acá para Europa que sale la semana que viene y de ahí el fin de semana sale para toda Latinoamérica”, detalló sobre sus planes fuera del país.