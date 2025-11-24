Atacó al novio de su expareja y terminó detenido

Se trata de un ataque que no terminó con una persona muerta de milagro, ya que por centímetros el daño no fue irreversible. Si bien no se conocen bien los motivos de la trifulca, el damnificado se dirigió a la casa de quien fue su anterior mujer y recibió el ataque en manos de su pareja actual. Trabajan investigadores en el caso y autoridades judiciales imputaron al autor de la puñalada.

Todo comenzó durante el fin de semana en Quilmes Oeste, cuando un hombre empezó a discutir por teléfono con su expareja. Luego de insultos, amenazas y demás, este se dirigió a su domicilio ubicado en la intersección de las calles Condarco y Craviotto y la increpó en persona. Lógicamente, la pelea escaló y según detalló a los agentes policiales que lo entrevistaron en el nosocomio, no esperaba el ataque siguiente.

Del interior de la casa salió un hombre con el pico de una botella cortada y se lo clavó en la pierna izquierda, generando un profundo corte y una gravísima pérdida de sangre, que lo obligó a retirarse por sus propios medios, ya que nadie lo auxilió. Siguiendo su testimonio, se subió a un colectivo de línea y llegó hasta el Dispensario Municipal, ubicado en la esquina de Marcelo T. de Alvear e Islas Malvinas y personal del SAME lo trasladó al Hospital Isidoro Iriarte, donde fue ingresado de inmediato al quirófano por profesionales médicos.

Allí le curaron y le suturaron el corte. Luego de ello, le indicó a la policía dónde había ocurrido el incidente y uniformados de la Bonaerense se dirigieron hacia el mencionado domicilio. Cuando llegaron, vieron salir al agresor, que tenía manchas de sangre en la ropa pero no tenía en su poder el arma blanca utilizada en el ataque. Por otro lado, opuso leve resistencia y fue trasladado de inmediato a la Comisaría 9na de Quilmes.

Agentes rastrillaron la zona y encontraron el cuello de botella tirado a algunos metros, levemente escondido. El artefacto quedó secuestrado y el marido de la expareja de la víctima quedó detenido acusado de “Lesiones graves” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5. Investigadores pidieron el relevamiento de las filmaciones de vigilancia para obtener precisiones del hecho y están en curso los trabajos correspondientes. El damnificado está fuera de peligro y se desconoce el motivo central que derivó en la lamentable pelea.